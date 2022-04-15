محليات

أمانة جدة توزع 700 وجبة إفطار على المعتمرين

تعزيزًا لروح التآخي والألفة بين أفراد المجتمع
أمانة جدة توزع 700 وجبة إفطار على المعتمرين
الفرق التطوعية توزع وجبات إفطار صائم للمعتمرين بطريق مكة المكرمة
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل المبادرات التطوعية؛ نفّذت أمانة محافظة جدة مبادرة "فطورك علينا" لتوزيع وجبات إفطار صائم للمعتمرين بطريق مكة المكرمة، والتي تعنى بتعزيز الجانب التطوعي خلال شهر رمضان.

وقال مدير عام العلاقات المجتمعية م. هتان بن هاشم حمودة: الفرق التطوعية شاركت في توزيع 700 وجبة لإفطار الصائمين بمحطة "الرحيلي" بطريق الأمير محمد بن سليمان.

وأضاف: تساهم هذه المبادرات في تعزيز روح التآخي والألفة والتعاطف بين أفراد المجتمع وتقوية أواصر المحبة والتكافل الاجتماعي وتتضمن المبادرة إعداد وتوزيع وجبات إفطار يوميًا طوال شهر رمضان المبارك.

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