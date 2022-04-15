أمانة جدة توزع 700 وجبة إفطار على المعتمرين

وأضاف: تساهم هذه المبادرات في تعزيز روح التآخي والألفة والتعاطف بين أفراد المجتمع وتقوية أواصر المحبة والتكافل الاجتماعي وتتضمن المبادرة إعداد وتوزيع وجبات إفطار يوميًا طوال شهر رمضان المبارك.