أمانة جدة: معالجة هبوط طريق عبدالله الفيصل.. ومباشرة إصلاح الإنارة

أوضحت أمانة محافظة جدة أنه تم تأمين موقع الهبوط في طريق عبدالله الفيصل من قبل مقاول صيانة الطرق بشكل مؤقت وتمت معالجة المشكلة.
جاء ذلك رداً على ما نشرته "سبق" تحت عنوان "شارع مظلم وهبوط في الأسفلت يتسببان في إصابة أحد فريق دراجي جدة"، حيث ذكرت الأمانة أنه بحسب إفادة الإدارة المختصة فقد تم تلقي بلاغ بوجود هبوط في الطريق.
وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي محمد بن عبيد البقمي: الأمانة رصدت عدداً من الحالات المشابهة مسبقاً في طريق الأمير عبدالله الفيصل والأحياء المجاورة ضمن نطاق بلدية أبحر الشمالية وأغلبها يحدث بشكل مفاجئ بسبب ارتفاع منسوب المياه السطحية بهذه الأحياء لعدم وجود شبكة صرف صحي.
وأضاف: تجري حالياً أعمال صيانة أجزاء من طريق الأمير عبدالله الفيصل من دوار الجمال حتى طريق الملك فيصل مروراً بكلية البترجي بالإضافة إلى أعمال صيانة الأسفلت التي تمت داخل أحياء أبحر الشمالية ومنها (حي الشراع - حي أبحر الشمالية/1).
وأردف "البقمي": أما بخصوص الإنارة؛ فقد تم توجيه المقاول بمعاينة الموقع ومعالجة الحالة واتضح أن سبب الإطفاء وجود عمود إنارة متضرر بسبب حادث مروري مما أدى إلى إطفاء مجموعة من الأعمدة وتمت معالجة العطل وتشغيل الإنارة.
وتابع: الطريق الذي وقعت فيه الحادثة طريق رئيس مخصص للسيارات وغير مهيأ لقيادة الدراجات وخاصة في ظروف القيادة بسرعة عالية وضمن مجموعات درّاجين.
وقال "البقمي": الأمانة تشجع على ممارسة الرياضات بمختلف أنواعها وتعمل على تجهيز مواقع مخصصة لممارستها، ومنها تجهيز مسارات للدراجات في عدد من المواقع ولا زال العمل مستمرًا لزيادتها.