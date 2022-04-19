أمانة جدة: معالجة هبوط طريق عبدالله الفيصل.. ومباشرة إصلاح الإنارة

جاء ذلك رداً على ما نشرته "سبق" تحت عنوان "شارع مظلم وهبوط في الأسفلت يتسببان في إصابة أحد فريق دراجي جدة"، حيث ذكرت الأمانة أنه بحسب إفادة الإدارة المختصة فقد تم تلقي بلاغ بوجود هبوط في الطريق.