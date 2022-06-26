"أمانة جدة": 100 ريال عن كل متر طولي غرامة عدم تسوير الأراضي الفضاء

أكد المتحدث الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي أنه تم تسوير نحو 50 أرض فضاء في جدة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من ملاك الأراضي الفضاء لم يستجيبوا للحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وبيّن في لقائه مع قناة الإخبارية أن المهلة ستنتهي في 1 / 7 / 2022م ولا توجد أي نية لتمديد المهلة لأنها كانت كافية وتم الإعلان عنها وتكرار الإعلان أكثر من مرة، وأشار إلى أن المخالفة هي 100 ريال على كل متر طولي وسيتم مضاعفة المخالفة في حال تكرارها.
وقال إنه تم استهداف 11 طريقًا رئيسًا في مدينة جدة منها طريق الأمير ماجد وطريق الأمير محمد بن عبد العزيز وطريق الملك عبد العزيز وغيرها من الطرق الرئيسة في المدينة كمرحلة أولى، يليها إن شاء الله مرحلة أخرى في الشوارع الرئيسة داخل المدينة.
وأشار "البقمي" إلى أن الهدف من قرار تسوير الأراضي الفضاء هو حماية الأملاك من التعديات ورمي المخالفات وتحسين المشهد البصري في المدينة، مبينًا أن أمانة جدة تنفذ عبر حملة "صور وارسل" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تهدف إلى تحسين المشهد البصري في المدن السعودية من ضمنها مدينة جدة.
وقال إنه خلال الربع الأول من هذا العام تمت معالجة أكثر من 1700 بلاغ فيما يتعلق بالطرق والأرصفة وأكثر من 1400 بلاغ تخص رمي المخلفات في الأراضي الفراغ أيضًا تم رفع أكثر من 2000 سيارة تالفة وخربة، مضيفًا أن بعض ملاك الأراضي تقدموا لاستكمال إجراءاتهم عن طريق المكاتب الهندسية لكن مازالت النسبة تعد نوعًا ما قليلة ونأمل من الجميع التقديم والاستفادة من هذه المهلة.
يُذكر أن أمانة جدة دعَت في وقتٍ سابق جميع ملاك الأراضي الفضاء إلى تسوير أراضيهم، وإصدار تراخيص التسوير عبر منصة بلدي وفقًا للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتضمنت متطلبات التسوير أن يُقام السور على حدود الملكية للأرض الفضاء مع مراعاة الارتدادات النظامية للطريق.
وتضمنت أيضًا أن يتم تنفيذ السور على كل حدود الأرض ووفق تصميم موحد، ويسمح بفتح بوابة للسور، كما يلزم أن يراعي مالك الأرض ومقاول تنفيذ السور توقف المعدات أثناء التنفيذ بحيث لا يعترض حركة المركبات على مسار الشارع بأي شكلٍ، وأن يكون مالك الأرض مسؤولاً عن سلامة رصيف المشاة والإنارة والتشجير على الرصيف إن وجدت أثناء التنفيذ.