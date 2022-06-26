"أمانة جدة": 100 ريال عن كل متر طولي غرامة عدم تسوير الأراضي الفضاء

وقال إنه خلال الربع الأول من هذا العام تمت معالجة أكثر من 1700 بلاغ فيما يتعلق بالطرق والأرصفة وأكثر من 1400 بلاغ تخص رمي المخلفات في الأراضي الفراغ أيضًا تم رفع أكثر من 2000 سيارة تالفة وخربة، مضيفًا أن بعض ملاك الأراضي تقدموا لاستكمال إجراءاتهم عن طريق المكاتب الهندسية لكن مازالت النسبة تعد نوعًا ما قليلة ونأمل من الجميع التقديم والاستفادة من هذه المهلة.