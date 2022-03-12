أمانة حائل تغلق 31 ‏منشأة لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة حائل وبلدياتها ‏التابعة ‏لها، أمس،‏ ‏‏549 ‏جولة ‏رقابية ‏على ‏الأسواق ‏والمراكز التجارية ‏ومنافذ ‏البيع، ‏أسفرت عن ‏إغلاق 31 ‏منشأة ‏لتدني ‏مستوى النظافة ‏العامة ‏وعدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية، كما ضبطت عددًا من المعدات والآليات أثناء رميها مخلفات مبان بأراض فضاء، أسفر عنها حجز المعدات واستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق الحد الأعلى من الغرامات بحقها.