محليات

أمانة حائل تغلق 31 ‏منشأة لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية

نفّذت 549 جولة على المراكز ‏التجارية ‏ومنافذ ‏البيع والأسواق
أمانة حائل تغلق 31 ‏منشأة لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية
واس
واس

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة حائل وبلدياتها ‏التابعة ‏لها، أمس،‏ ‏‏549 ‏جولة ‏رقابية ‏على ‏الأسواق ‏والمراكز التجارية ‏ومنافذ ‏البيع، ‏أسفرت عن ‏إغلاق 31 ‏منشأة ‏لتدني ‏مستوى النظافة ‏العامة ‏وعدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية، كما ضبطت عددًا من المعدات والآليات أثناء رميها مخلفات مبان بأراض فضاء، أسفر عنها حجز المعدات واستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق الحد الأعلى من الغرامات بحقها.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي ‏مخالفات ‏للإجراءات والوقائية عبر ‏التواصل ‏مع ‏مركز ‏البلاغات ‏‏940‏ أو تطبيق بلدي ‏‏٩٤٠ ‏المتاح ‏عبر ‏الأجهزة ‏الذكية.‏

أمانة حائل
الإجراءات الاحترازية

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