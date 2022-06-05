أمانة حائل تمنع دخول مقارّها إلا بموعد مسبق يتم حجزه إلكترونيًّا

وأشارت الأمانة إلى أنه يمكن للعميل حجز موعد إلكتروني لزيارة الأمانة، أو البلديات التابعة؛ لإنجاز المعاملات البلدية؛ حيث يمكن للعميل تحديد "الأمانة، البلدية، الخدمات المتاحة، التاريخ، الوقت، موضوع الزيارة"، من خلال الموقع الإلكتروني، أو عبر التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية.