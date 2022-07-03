أمانة حائل تنهي تطوير مخططات المنح لدعم وجهات الامتداد العمراني

وبيّن المهندس "بن لبده" أن هذا المشروع يقع على مساحة تُقدر بـ٣.٧٢٥.٠٠٠ متر مربع؛ بحيث ستغطى بأعمال سفلتة الطرق والميادين التي تتجاوز ٦٠٠.٠٠٠ متر مسطح؛ مشيرًا إلى أن المخطط يضم ما يزيد على ١٣٨٠ قطعة سكنية، إضافة إلى القطع المخصصة للمرافق التعليمية التي تُقدر بـ١٢ قطعة مخصصة للمدارس، و٢٤ مرفقًا للحدائق والمنتزهات، إلى جانب ١٧ قطعة مخصصة للمساجد والجوامع؛ فيما خصصت ٢٢ قطعة للاستثمار؛ وذلك لتعزيز الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة داخل المخططات السكنية.