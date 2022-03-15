أمانة عسير تصادر أكثر من 1.5 طن من الأغذية المجهولة

أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة منطقة عسير في تعقّب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية بمدينة أبها؛ عن رصد عدد من البسطات العشوائية وأكثر من 1.5 طن من الخضار والفاكهة والمواد الغذائية مجهولة المصدر تمت مصادرتها.