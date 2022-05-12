أمانة عسير تضع اللمسات النهائية لافتتاح نفق الحزام الدائري الرابط بطريق الطائف

وبيّنت أمانة عسير أن المشروع يعد محوريًا ومهمًا؛ نظرًا لموقعه، حيث أصبح جاهزًا للافتتاح بعد أن مرّ بعدد من مراحل الإنجاز وفق مواصفات الجودة والسلامة المعتمدة.