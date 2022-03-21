أمانة عسير تفوز بجائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع في الأردن

وأكد "الحميدي" خلال كلمته التي ألقاها خلال حفل تكريم أمانة عسير بالجائزة بأنه منذ الإعلان عن بدء أعمال الدورة العاشرة للجائزة، بدأ المشاركون بالعمل الجاد للمشاركة بأفضل ما لديهم من أعمال مبدعة في هذه الجائزة الكبيرة، والتي تعبر عن مدى ما تحقق لمدن ومحافظات المنطقة من تطور ونمو كبيرين في ظل التوجيهات والدعم المستمرين للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.