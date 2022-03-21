أمانة عسير تفوز بجائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع في الأردن

حصلت أمانة منطقة عسير على جائزة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للإبداع في حقل المدينة العربية، حيث تم اختيار موضوع "هوية المدينة: الحفاظ عليها وتطويرها" عن جهود أمانة عسير في الحفاظ على هوية المدن والتجمعات العمرانية بالمنطقة وتطويرها بعد المنافسة مع عدد كبير من المشاريع المستوفية لشروط الجائزة من 11 دولة عربية مشاركة.
ومنحت الجائزة لأمانة عسير عن مشاريعها بالمسارات الجبلية والسياحية ومراكز الاستشفاء والمطاعم النموذجية، ومراكز الخدمات على المداخل الرئيسية والتعامل مع المسطحات المائية، وتطوير الحدائق الطبيعية، ومراكز الشباب الحضرية والحدائق العامة والطرق والمحاور الرئيسية، ومشاريع تأهيل الأسواق والساحات التراثية وتأهيل القرى التراثية والتي بلغت 144 مشروعًا تم الإعداد المنهجي الشامل لها، وفق الاستراتيجية العمرانية الوطنية والمنبثقة من رؤية المملكة 2030 وتنفيذها بدقة عالية وفعالية فضلاً عن مراعاة التأثير البصري وتحقيق الأمان والسلامة والخصوصية.
وأعرب أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، عن سعادته البالغة بحصول منطقة عسير على جائزة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للإبداع خصوصًا وأنها من الجوائز المهمّة على الصعيد العربي، وهي تخاطب وتحفّز جميع المبدعين في الدول العربية للمشاركة فيها؛ نظراً لأهميّة المواضيع التي تطرح في كلّ دورة، والتي تؤسّس حالة إبداعية تنهض بالمجتمعات العربيّة لتواكب التطوّر العالمي الحاصل في مختلف المجالات.
وأكد "الحميدي" خلال كلمته التي ألقاها خلال حفل تكريم أمانة عسير بالجائزة بأنه منذ الإعلان عن بدء أعمال الدورة العاشرة للجائزة، بدأ المشاركون بالعمل الجاد للمشاركة بأفضل ما لديهم من أعمال مبدعة في هذه الجائزة الكبيرة، والتي تعبر عن مدى ما تحقق لمدن ومحافظات المنطقة من تطور ونمو كبيرين في ظل التوجيهات والدعم المستمرين للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وأوضح "الحميدي" أن هوية المدن والتجمعات العمرانية تتشكل من عدة عناصر يمكن إيجازها في الإنسان والمكان والإرث الثقافي لأي منطقة.
ومن هذا المنطلق تبنت أمانة عسير بدعم من إمارة المنطقة وبالاشتراك مع شركاء التنمية مجموعة من الخطط والمبادرات الهادفة للحفاظ على هوية المدن والتجمعات العمرانية بالمنطقة، والتي انطلقت من العناصر المتميزة للهوية المدن والتجمعات العمرانية بمنطقة عسير، والتي تتمحور في التراث العمراني الثري والطبيعة المتميزة والنشاط البشري المتنوع.
وأشار إلى أن الأمانة اتخذت عدداً من الإجراءات في هذا الصدد، وقامت بتطوير مجموعة من المشاريع الداعمة لذلك.
ويأتي ذلك في إطار خطة أوسع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للحفاظ على الهوية العمرانية بمدن وقرى المملكة العربية السعودية من خلال الالتزام بالاستراتيجية العمرانية الوطنية والمنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري من خلال سعي المملكة للحفاظ على الهوية العمرانية وأنسنة المدن والحفاظ على التراث العمراني ودعم السياحة الداخلية لمدن وقرى المملكة.
الجدير بالذكر أن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، تسلم الجائزة في حفل أقامته أمانة عمان الكبرى في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسبق أن حققت هذا الإنجاز أمانة الرياض بقيادة أمينها السابق الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.