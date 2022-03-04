أمانة كبار العلماء: تصريحات ولي العهد توضح النهج الراسخ للمملكة في سيرها على الكتاب والسنة

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: إن تصريحات سموه توضح النهج الراسخ للمملكة في سيرها على نهج الكتاب والسنة دون تعصب مذهبي، كما توضح منهجها الراسخ في محاربة التطرف والإرهاب، حيث إن المملكة كانت الرائدة بين دول العالم في اقتلاع جذوره، وتتبع رموزه؛ سواء من القاعدة أو داعش أو الإخوان، أو غيرها من جماعات التطرف والإرهاب.