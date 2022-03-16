"أمانة كبار العلماء" تنظم برنامج القيم العليا للإسلام بالشرقية والمدينة

ووجه الدكتور الشثري عددًا من النصائح والوصايا للطلاب من الكتاب والسنة؛ وهي حسن الخلق مع الجميع اتباعًا لخُلق النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال فيه الله عز وجل: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، واختيار أجمل الكلام عند حديثه مع الناس؛ لقوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً}، بالإضافة إلى ضرورة تحليهم بالصبر والعفو والرحمة. وفي ختام المحاضرة استمع الشيخ الشثري لأسئلة الطلاب واستفساراتهم ومداخلاتهم.