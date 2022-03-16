"أمانة كبار العلماء" تنظم برنامج القيم العليا للإسلام بالشرقية والمدينة

نظمت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ضمن برنامج القيم العليا للإسلام، زيارتين علميتين للمنطقة الشرقية والمدينة المنورة.
وزار الأمين العام للهيئة الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد المنطقة الشرقية، وتضمنت الزيارة استضافة رسمية لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، التقى فيها برئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف، ثم أجرى حوارًا مفتوحًا مع نخبة من طلاب الجامعة وجولة في نادي الظهران للتقنية.
بعدها ألقى محاضرة علمية لمنسوبي الجامعة وطلابها بعنوان "التسامح ركيزة الاعتدال"، ومن ثم زار مدينة الملك فهد العسكرية، وكان في استقباله قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبو عساف، بعدها ألقى محاضرة لمنسوبي المدينة تحدث فيها عن مكانة الجندي ووظيفته في استقرار المجتمع وحفظ أمنه ومتطلبات قيامه بهذه الوظيفة المتمثلة بالنية الصادقة وإتقان المهام الموكلة لهم، والأمانة في إنجاز العمل وثمار ذلك على المستوى الوظيفي والشخصي.
كما زار الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وألقى خلالها محاضرة عامة للطلاب عن "مستقبل خريجي الجامعة"، دعا فيها الطلاب إلى الابتعاد عن الأفكار المتطرفة، وأن يكونوا درعًا للحفاظ على دينهم وأوطانهم في مواجهة أصحاب تلك الأفكار، وعدم الانشغال بالشبهات التي تضيع عليهم أوقاتهم ولا تحقق لهم الفائدة والنفع؛ فوظيفة المسلم البلاغ المبين.
ووجه الدكتور الشثري عددًا من النصائح والوصايا للطلاب من الكتاب والسنة؛ وهي حسن الخلق مع الجميع اتباعًا لخُلق النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال فيه الله عز وجل: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، واختيار أجمل الكلام عند حديثه مع الناس؛ لقوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً}، بالإضافة إلى ضرورة تحليهم بالصبر والعفو والرحمة. وفي ختام المحاضرة استمع الشيخ الشثري لأسئلة الطلاب واستفساراتهم ومداخلاتهم.