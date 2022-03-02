أمانة مجلس التعاون تنظم ملتقى "مهارات المستقبل في التعليم والتدريب المهني بدول المجلس"

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الملتقى الثاني "مهارات المستقبل في التعليم والتدريب المهني في دول المجلس" اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة أصحاب الاختصاص والمهتمين في التعليم والتدريب الفني والمهني بدول المجلس.

تم مناقشة عددٍ من المحاور منها، مهارات المستقبل، التدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى التنمية المستدامة والاستثمار في التعليم والتدريب التقني والمهني.

واختتم الملتقى بعددٍ من التوصيات، سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة مسؤولي التعليم والتدريب المهني بدول مجلس التعاون.