أمانة مكة: بدء استقبال طلبات المباسط الموسمية خلال رمضان

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة البلديات- عن البدء في استقبال طلبات البسطات الموسمية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ؛ وذلك وفق آلية المباسط الرمضانية، ووفق الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وفي مواقع البسطات، التي يمكن الحصول عليها من خلال الرابط:https://wsrv.holymakkah.gov.sa/BusinessPortal/Property_Investments
وأوضحت وكالة البلديات أن التقديم عبر الرابط؛ لضمان اختيار المستوفية متطلباتهم؛ حرصًا من أمانة العاصمة المقدسة، على تسخير كل الإمكانيات اللازمة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، ولتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وفق أعلى معايير الجودة.
وأشارت إلى منع تواجد البسطات غير النظامية والعشوائية؛ مؤكدة أنه توجد فِرَق قائمة لمكافحتها؛ مكونة من "البلديات الفرعية، وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة".