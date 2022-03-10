أمانة مكة: بدء استقبال طلبات المباسط الموسمية خلال رمضان

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة البلديات- عن البدء في استقبال طلبات البسطات الموسمية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ؛ وذلك وفق آلية المباسط الرمضانية، ووفق الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وفي مواقع البسطات، التي يمكن الحصول عليها من خلال الرابط:https://wsrv.holymakkah.gov.sa/BusinessPortal/Property_Investments