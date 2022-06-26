"أمانة مكة" تبدأ استكمال بيانات ممنوحي الأراضي بمخطط ولي العهد 9 بمكة

أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة البدء باستكمال بيانات المواطنين الذين سبق أن تم منحهم أراضي ضمن مخططات ولي العهد 9 للأجزاء (د، هـ، و، ز،ح، ي).
وأشارت الأمانة إلى أن الإجراءات المتبعة لمعالجة الأراضي الممنوحة للمواطنين ضمن المخططات المذكورة تم نقلها إلى مخطط ولي العهد 9 (ح) المعدل.
وأهابت بجميع المواطنين الممنوحين ضمن المخططات المذكورة سرعة استكمال بياناتهم ومعلوماتهم ، مع إرفاق المستندات الخاصة بذلك لحصرهم ، عن طريق الدخول على الرابط التالي: https://wsrv.holymakkah.gov.sa/CS/CitizenAuth/Login?sysid=101
وأكدت الأمانة أن مدة الحصر ستكون شهراً من تاريخه، لافتةً إلى أن مخططات ولي العهد سوف تُسهم في توفير قطع أراضٍ أكثر تميزاً، وفي إطار توفير أراضي سكنية مختلفة المحاور تتماشى مع احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية.