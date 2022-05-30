أمانة مكة تطرح ٣ فرص استثمارية في مخططات ولي العهد

وتتضمن الفرص الاستثمارية، وهي على مساحة تتجاوز ١٠٠ ألف متر مربع، إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع مستودعات ومجمع سكني للعمال جنوب مكة المكرمة، على مساحة 100.000.19 متر مربع لمدة 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مركز لخدمات النقل البري للمركبات بمخطط ولي العهد رقم 7، على مساحة 6.304.43 متراً مربعاً لمدة 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة قصر أفراح بمخطط ولي العهد حي القشاشية الجديد، على مساحة 8.748.6 متراً مربعاً ولمدة 25 سنة.