"أمانة مكة" تكثف أعمال النظافة خلال إجازة عيد الفطر

وشددت أمانة العاصمة المقدسة على استمرار جهودها من جانب الإدارة العامة للنظافة وأقسام النظافة في البلديات الفرعية، بتحديد المناطق المستهدفة والآليات المستخدمة، وكذلك الفِرَق التي ستتولى أمر هذه العملية؛ خاصة في غسيل وتنظيف الساحات الخارجية المحيطة بالمساجد التي تستوعب أعدادًا كبيرة، والتي غالبًا ما تكون هي المكان المفضل لمعظم المصلين رغم حرارة الأجواء؛ لتمكنهم من الالتقاء بأكبر عدد من الأهل والأصدقاء والجيران لتبادل تهاني العيد معهم.