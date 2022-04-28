"أمانة مكة" تكثف أعمال النظافة خلال إجازة عيد الفطر

كثّفت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة للنظافة- جهودها من خلال الفِرَق الميدانية وزيادة عددها، وتعزيز جهود النظافة فيها، والقيام بأعمال كنس وغسل الساحات المحيطة بالمساجد، ووضع حاويات لجمع النفايات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات وزيادة أعدادها بالقرب من الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر.
وأشارت الأمانة إلى أن عدد الحاويات التي تم توزيعها بجوار المساجد، بلغ (81) حاوية، كما تم غسل أكثر من (80) رصيفًا وتنظيف حوالى (84) كلم طوليًّا، ورفع أكثر من (16) طنًّا من المخلفات الصلبة.
وشددت أمانة العاصمة المقدسة على استمرار جهودها من جانب الإدارة العامة للنظافة وأقسام النظافة في البلديات الفرعية، بتحديد المناطق المستهدفة والآليات المستخدمة، وكذلك الفِرَق التي ستتولى أمر هذه العملية؛ خاصة في غسيل وتنظيف الساحات الخارجية المحيطة بالمساجد التي تستوعب أعدادًا كبيرة، والتي غالبًا ما تكون هي المكان المفضل لمعظم المصلين رغم حرارة الأجواء؛ لتمكنهم من الالتقاء بأكبر عدد من الأهل والأصدقاء والجيران لتبادل تهاني العيد معهم.