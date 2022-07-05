"أمانة مكة" تنفّذ فرضية لسرعة الاستجابة لإعاقة الحركة بمنشأة الجمرات

عبدالرزاق البجالي - مكة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في مراكز الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة (مركز خدمات منشأة الجمرات)، وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، تجربة فرضية لسرعة الاستجابة لملاحظة بالدور الأرضي لمنشأة الجمرات تسببت في إعاقة حركة الحجاج، وذلك ضمن برامج التدريب على رأس العمل واستعداداً لموسم حج هذا العام 1443هـ.

وبينت الأمانة، أن سيناريو الفرضية بدأ ببلاغ تلقته غرفة عمليات النظافة، مفاده وجود ملاحظة بالدور الأرضي لمنشأة الجمرات تسببت في إعاقة حركة الحجاج، وعلى الفور تم تمرير البلاغ لمركز خدمات منشأة الجمرات لمباشرة المهمة، حيث قام بدوره على الفور بتوجيه مشرفي المقاول المعتمد في المنطقة والعمالة اللازمة، لرفع الملاحظة باستخدام المعدات مع تواجد كوادر منسوبي مركز خدمات الجمرات.

وأشارت إلى نجاح الفرضية، وهدفت إلى ضمان تطبيق خطة التشغيل المعتمدة فترة الذروة، ورفع مستوى تأهب العمال لمواجهة أي ملاحظة أوقات الذروة، وقد نفذت بآلية تحاكي الواقع، حيث تم توزيع العمالة بطريقة منظمة ونشر المعدات بطريقة فنية لا تسبب إعاقة حركة المشاة بإشراف عدد من المساعدين.

ولفت إلى أنه بعد انتهاء الفرضية تم عقد اجتماع مع جميع العاملين لمناقشة الملاحظات، وتدعيم الإيجابيات للوصول بخدمات الأمانة إلى أعلى المستويات، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة.