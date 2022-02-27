"أمانة نجران" تلاحق "المتسترين" وتستهل جولاتها الرقابية بـ 6 نشاطات تجارية

بدأت أمانة منطقة نجران، اليوم، جولاتها الميدانية للكشف عن حالات اشتباه التستر التجاري بالمنشآت التجارية بالمحافظة والقرى التابعة لها، ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار بعد انتهاء الفترة التصحيحية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابة بالأمانة نفّذت جولات ميدانية للكشف عن حالات التستر التجاري في نشاطات بيع قطع غيار المركبات، والمقاولات والإنشاءات، والأغذية والمشروبات، والملبوسات، والأثاث والخردة، والمشاغل ومحال الحلاقة، مؤكدةً مواصلة حملاتها لرصد المخالفات، والتأكد من نظامية عمل المنشآت التجارية.