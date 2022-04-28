أمان ومنظومة خدمات.. الجموع تؤدي تراويح وقيام ليلة 27 في المسجد النبوي

أدى جموع المصلين، مساء اليوم بالمسجد النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار، ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة؛ أدوْا صلاتي التراويح والقيام لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر، وامتلأت أروقة المصليات في المسجد النبوي -منذ وقت مبكر- بالمصلين من داخل وخارج المملكة.
وحرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي -بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة- على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي، ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات مليئة بالذكر والعبادة، والعمل على تطوير خدماتها، والسعي إلى تسهيل الخدمات وتقديمها لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.