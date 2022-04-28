أمان ومنظومة خدمات.. الجموع تؤدي تراويح وقيام ليلة 27 في المسجد النبوي

أدى جموع المصلين، مساء اليوم بالمسجد النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار، ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة؛ أدوْا صلاتي التراويح والقيام لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر، وامتلأت أروقة المصليات في المسجد النبوي -منذ وقت مبكر- بالمصلين من داخل وخارج المملكة.