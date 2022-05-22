"أمبريتك السعودية" يستأنف فعالياته في القصيم

انطلق، أمس السبت، برنامج أمبريتك السعودية لرواد الأعمال التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والذي ينفذه بنك التنمية الاجتماعية في جادة 30 ببريدة ويستمر حتى الخميس المقبل بواقع 50 ساعة تدريبية وحضور الطاقة الاستيعابية الكاملة للبرنامج.
وتم استئناف البرنامج بعد توقف دام لمدة عام بسبب ظروف الجائحة، ويركز برنامج أمبريتك السعودية على تعزيز السلوكيات الريادية التي يحتاجها رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم للمساهمة بدعم الرياديين للارتقاء بأعمالهم وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة محلياً ودولياً بما يعزز من نمو تلك المنشآت؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65٪.
ويعمل البرنامج الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية على تزويد المشاركين بتقييم موضوعي وشامل لإمكانياتهم وكفاءاتهم الريادية وتقديم أدوات لممارسة وتطبيق الكفاءات الشخصية للريادي الناجح، بالإضافة لتعزيز الثقة بالنفس لدى المشاركين.
ويسعى بنك التنمية الاجتماعية لتمكين رواد ورائدات الأعمال في المملكة من خلال استقطاب البرامج الدولية المعتمدة والورش التدريبية المكثفة التي تنعكس إيجاباً على أصحاب المنشآت بالمملكة لزيادة فرص نجاح منشآت الأعمال وإعطاء الفرصة لخوض تجارب حقيقية وتقييم نقاط القوة والضعف لهم بما يخلق بيئة تنموية اقتصادية تسهم في تحقيق التطلعات المنشودة.
الجدير بالذكر أن برنامج أمبريتك الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) انطلق في السعودية عام 2013 م من قبل بنك التنمية الاجتماعية وتم عقد 22 ورشة تدريبية على مستوى مناطق المملكة واستهدفت أصحاب وصاحبات الأعمال الريادية في كلاً من (الرياض، جدة، الدمام) ويجري حالياً إقامته في منطقة القصيم بمدينة بريدة، ويمضي بنك التنمية الاجتماعية قدماً للتوسع لإقامة البرنامج في كافة مناطق المملكة.