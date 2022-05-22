"أمبريتك السعودية" يستأنف فعالياته في القصيم

الجدير بالذكر أن برنامج أمبريتك الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) انطلق في السعودية عام 2013 م من قبل بنك التنمية الاجتماعية وتم عقد 22 ورشة تدريبية على مستوى مناطق المملكة واستهدفت أصحاب وصاحبات الأعمال الريادية في كلاً من (الرياض، جدة، الدمام) ويجري حالياً إقامته في منطقة القصيم بمدينة بريدة، ويمضي بنك التنمية الاجتماعية قدماً للتوسع لإقامة البرنامج في كافة مناطق المملكة.