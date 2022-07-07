أمريكي أراد معرفة سر السلام عند المسلمين.. فاعتنق الدين الإسلامي

وأردف: انتقلت عند خالتي وبقيت معهم وكنت أسمع ترديد كلمة "السلام عليكم" منهم على المارة، هذه العبارة دفعتني إلى الفضول والإلحاح على معناها وكنت أعتقد أن المسلمين لا يحبون عيسى عليه السلام، واتضح أن الإيمان بعيسى هو جزء من الدين الإسلامي ولا يكتمل الدين حتى يتم الإيمان بعيسى عليه السلام.