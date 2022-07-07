أمريكي أراد معرفة سر السلام عند المسلمين.. فاعتنق الدين الإسلامي
لم يجد حاج أمريكي من سنوات عمره أي قصة تستحق أن تُروى سوى حكاية بداية إسلامه التي جاءت بعد رحلة البحث عن حياة سعيدة عزم خلالها الانتقال من أمريكا إلى الفلبين.
وقال الحاج "دوين" لـ"سبق": أنا مواطن أمريكي من أب أمريكي وأم فلبينية جميعهما غير مسلمين، وقررت الرحيل من أمريكا والذهاب إلى الفلبين للبحث عن الراحة النفسية في موطن والدتي، ومع سماع خالتي المقيمة في أمريكا مع زوجها الخبر المتعلق بعزمي على الرحيل تواصلت معي وأقنعتني بتجربة الحياة معهم في إحدى الولايات بأمريكا.
وأردف: انتقلت عند خالتي وبقيت معهم وكنت أسمع ترديد كلمة "السلام عليكم" منهم على المارة، هذه العبارة دفعتني إلى الفضول والإلحاح على معناها وكنت أعتقد أن المسلمين لا يحبون عيسى عليه السلام، واتضح أن الإيمان بعيسى هو جزء من الدين الإسلامي ولا يكتمل الدين حتى يتم الإيمان بعيسى عليه السلام.
واختتم "دوين" بالقول: بعد تلك المعلومة قررت القراءة والبحث في الدين الإسلامي واستمريت في ذلك أيامًا لأكتشف أنه دين الحق، فقررت اعتناق الإسلام وتم ذلك، والآن أؤدي حجة العمرة وأحاول بكل جهدي إقناع والدتي ووالدي بالدخول في الإسلام، حيث قمت بإرسال العديد من الصور والفيديوهات من المشاعر المقدسة لهما لإقناعهما بالدخول في الإسلام.