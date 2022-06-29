أمر سامٍ بالتوسع في تطبيق مبادرة "الفسح الجمركي خلال ساعتين" و"أبانمي" يثمّن: يدعم تنافسية المملكة

وقال: إن الأمر السامي الكريم يؤكد مدى اهتمام وحرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحويل المملكة إلى منصة عالمية للخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن التوسع في تطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين سيكون له أثر بارز في تيسير وزيادة مرونة العمليات الجمركية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب إسهامه في رفع مستوى التنسيق بين الجهات المرتبطة بالفسح الجمركي، الأمر الذي من شأنه أن يدعم تنافسية المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.