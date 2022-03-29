أمر ملكي بترقية 42 عضوًا بالنيابة العامة لرئيس دائرة تحقيق وادعاء

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.