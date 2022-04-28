أمطار تاريخية تشهدها عرعر وتوجيه باتخاذ جميع التدابير اللازمة

وقد توزعت خطورة الأمطار في نقاط عدة، حسب منسوب انخفاضها، كان من ضمنها بوابة إسكان قوى الأمن الداخلي التي تقع في منخفض، أيضًا تضرر أحد أكبر المولات الشهيرة في عرعر، ودخلت مياه الأمطار في المحلات داخل المول.