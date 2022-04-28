أمطار تاريخية تشهدها عرعر وتوجيه باتخاذ جميع التدابير اللازمة

شهدت مدينة عرعر، اليوم الخميس، تقلبات جوية بدايتها موجة غبارية شديدة أدت لانعدام الرؤية، ثم تلتها أمطار متوسطة إلى غزيرة استمرت قرابة الساعتين وتوقفت قبيل أذان المغرب.
وقد توزعت خطورة الأمطار في نقاط عدة، حسب منسوب انخفاضها، كان من ضمنها بوابة إسكان قوى الأمن الداخلي التي تقع في منخفض، أيضًا تضرر أحد أكبر المولات الشهيرة في عرعر، ودخلت مياه الأمطار في المحلات داخل المول.
من جهته انتشرت فرق الدفاع المدني لمتابعة الحالة المطرية وللتحقق من سلامة المواطنين والمقيمين.
كما حذر الدفاع المدني في وقت سابق من الحالة المطرية المتوقعة، وحذر من الاقتراب من تجمعات المياه والأودية.
وقد سالت الأودية والشعاب جراء أمطار اليوم، أهمها وادي عرعر الكبير الذي بدأ بالجريان، وهو الذي لم يدرج السيل به منذ سنوات طويلة.
ومن المتوقع أن يصدر الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، بيان رسمي يوضح تأثيرات وتبعات الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة.
ويتابع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، بالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًّا، وما يواكبها من هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة عرعر، واطمأن على الإجراءات التي اتُّخذت بهذا الخصوص، ووجه جهات الاختصاص بأخذ جميع التدابير اللازمة.