أمطار على مرتفعات جازان تسبّب جريان الأودية والدفاع المدني يحذر

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، أهابت بالجميع أخذ الحيطة والتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه والمجازفة ودخول الأودية، والمخاطرة بقطع مياه السيول.