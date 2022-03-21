أمطار على مرتفعات جازان.. والدفاع المدني يحذر

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، والعارضة، والعيدابي، وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.