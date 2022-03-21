أمطار على مرتفعات جازان.. والدفاع المدني يحذر

يشهد عدد من محافظات منطقة جازان الجبلية، منذ فجر اليوم، أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما امتلأت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بتوخي الحيطة والحذر، وذلك بناءً على ورود تنبيه من الأرصاد.
ودعت المديرية إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، والعارضة، والعيدابي، وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.