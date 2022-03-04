أمطار هنا.. "الحصيني" يحدد موعد انزياح الغبار عن الرياض ومحافظاتها

وكان قد غرد "الحصيني" قائلاً: "السحب على أجزاء من الوسطى والشرقية مع بعض الأمطار الرعدية على أجزاء من شمال الشرقية، والغبار باللون الزهري على العاصمة الرياض ومحافظات الشمالية والغربية ومتوقع تحركه نواحي محافظات الرياض الجنوبية والمنطقة الشرقية مع انخفاض في درجة الحرارة، إلا أن يصرفه الله".