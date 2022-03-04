أمطار هنا.. "الحصيني" يحدد موعد انزياح الغبار عن الرياض ومحافظاتها

قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، أنه حسب المراصد يُتوقع أن ينزاح الغبار عن العاصمة الرياض ومحافظات الرياض الشمالية والغربية، مساء اليوم، مع وجود عوالق ترابية.
وأضاف، عبر حسابه على "تويتر" أن "من لديه مناسبة في مكان مفتوح أنصح بملابس شتوية متوسطة هذه الليلة والليالي القادمة في عموم الوسطى والشمالية وغرب وشمال الشرقية وشرق الغربية".
وكان قد غرد "الحصيني" قائلاً: "السحب على أجزاء من الوسطى والشرقية مع بعض الأمطار الرعدية على أجزاء من شمال الشرقية، والغبار باللون الزهري على العاصمة الرياض ومحافظات الشمالية والغربية ومتوقع تحركه نواحي محافظات الرياض الجنوبية والمنطقة الشرقية مع انخفاض في درجة الحرارة، إلا أن يصرفه الله".