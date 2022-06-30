أمطار وبرد.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني": "بوارح" و"غبرة"!

وتفصيلًا، قال "الحصيني": "ارتفاع قليل في الحرارة يتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، عما سجلته أمس الأربعاء على شرق ووسط المملكة والخليج، وتظل الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، ومتوقع أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا".