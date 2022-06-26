أمطار وحبات بَرَد.. "الحصيني" عن "أجواء 48 ساعة": حرارة تنخفض!

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً من حارة إلى حارة جداً على الشرقية والوسطى والخليج نهاراً، معتدلة نسبياً فجراً مع تسرب هواء معتدل في طبقات الجو العليا على الشمالية وتبوك والجوف وحائل يكون سبباً في تخفيف الحرارة، لتصبح الأجواء تميل للحرارة نهاراً لطيفة فجراً.