أمطار وحبات بَرَد.. "الحصيني" عن "أجواء 48 ساعة": حرارة تنخفض!

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً من حارة إلى حارة جداً على الشرقية والوسطى والخليج نهاراً، معتدلة نسبياً فجراً مع تسرب هواء معتدل في طبقات الجو العليا على الشمالية وتبوك والجوف وحائل يكون سبباً في تخفيف الحرارة، لتصبح الأجواء تميل للحرارة نهاراً لطيفة فجراً.
وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر": "متوقع من غد الإثنين أن يخف الحر قليلاً مع انخفاض طفيف في الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية عن الأيام السابقة مع بقاء الأجواء حارة نهاراً معتدلة فجراً على باقي المناطق من المملكة لمدة أيام ثم تعاود الحرارة ارتفاعها".
وتابع: "يرافق الانخفاض الطفيف نشاط للرياح أغلبها متوسطة السرعة على غرب وشمال ووسط وشرق المملكة والخليج، قد تثير الأتربة خارج المدن، إلا أن يصرفها الله، ومتوقع -بإذن الله- أمطار متفاوتة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان واليمن وأجزاءٍ من عُمان وجنوب الإمارات".