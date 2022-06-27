محليات

أمطار ورياح مغبرة.. "الحصيني" يرسم خريطة أجواء الإثنين

حرارة لطيفة على عدد من المناطق فجراً والقريات أبرد مدينة
أمطار ورياح مغبرة.. "الحصيني" يرسم خريطة أجواء الإثنين
"الحصيني" يرسم خريطة أجواء الإثنين
سبق
سبق

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن الحرارة كانت فجر اليوم الإثنين لطيفة على الشمالية ومعتدلة على باقي المناطق وطريف، والقريات أبرد مدينة بحرارة 19 °C.

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "متوقع رياح نشطة مُغبرة على الشرقية والخليج وجنوب الرياض ونجران والغربية من المملكة، ومتوقع -بإذن الله- أمطارٌ على المرتفعات الجنوبية من المملكة وبين عُمان والإمارات.

وتابع: "تستعد إشبيلية- جنوبي إسبانيا، لأن تصبح أول مدينة في العالم تطلق "الأسماء" على موجات الحر وتقوم بتصنيفها، لتوعية الناس بالتعامل مع الحر".

وأردف: "وبحسب صحيفة "غارديان"، فإن المشروع التجريبي الذي يمتد إلى سنة سيجري في هذه المدينة التي تعد من أكثر مدن إسبانيا حراً، وسيعمل على تقسيم الموجات إلى 3 فئات".

حالة الطقس
الأرصاد
عبدالعزيز الحصيني

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