أمطار ورياح مغبرة.. "الحصيني" يرسم خريطة أجواء الإثنين

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن الحرارة كانت فجر اليوم الإثنين لطيفة على الشمالية ومعتدلة على باقي المناطق وطريف، والقريات أبرد مدينة بحرارة 19 °C.