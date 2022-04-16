أمطار ورياح وسحب وسماء غائمة.. تفاصيل "طقس السبت" يكشفها تقرير "الأرصاد"

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وبسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والجنوبي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.