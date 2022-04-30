أمطارٌ وزخاتُ بَرَد وسحبٌ رعدية.. هنا تفاصيل أجواء السبت وفق تقرير "الأرصاد"

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.