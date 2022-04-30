أمطارٌ وزخاتُ بَرَد وسحبٌ رعدية.. هنا تفاصيل أجواء السبت وفق تقرير "الأرصاد"

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أنه لاتزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.
وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.