أمعاء ميتة لمريضة عشرينية يستأصلها فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة، وإنقاذ بقيتها لمريضة عشرينية، كانت تعاني انسدادًا كاملاً في الوريد البابي، أو بسبب جلطة دموية، وانسدادًا في بعض شرايين الأمعاء الدقيقة.
وأوضحت صحة بيشة أن المريضة حضرت إلى الطوارئ، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتبيَّن وجود أمعاء ميتة بسبب نقص التروية لوجود جلطات متعددة بالأوردة والشرايين في الأمعاء الدقيقة، وإقفال كامل بالوريد البابي.
وتم إجراء العملية بالمنظار الجراحي بدون الحاجة للشق الاعتيادي، وبعد إجراء العملية والرعاية اللازمة تماثلت المريضة للشفاء؛ وخرجت من المستشفى وهي بحالة جيدة -ولله الحمد-.
وتكوَّن الفريق الطبي من الدكتور فايز الصفار استشاري الجراحة العامة والمناظير المتقدمة، والدكتور نادر بدوي استشاري التخدير، والدكتور إبراهيم سعد أخصائي التخدير، والدكتور ناصر عمير طبيب الجراحة العامة، والدكتور نواف عبدالرحيم الحميري طبيب الجراحة العامة.