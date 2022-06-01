أمعاء ميتة لمريضة عشرينية يستأصلها فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة، وإنقاذ بقيتها لمريضة عشرينية، كانت تعاني انسدادًا كاملاً في الوريد البابي، أو بسبب جلطة دموية، وانسدادًا في بعض شرايين الأمعاء الدقيقة.