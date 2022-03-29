أمناء "أوقاف غرفة الرياض" يبحثون معالجة التحديات التي تواجه القطاع

وأشار العجلان إلى أن الاجتماع ناقش أنشطة وأعمال المركز للفترة الماضية، وعرض إستراتيجية المركز وأهدافه ومبادراته ومؤشراته التشغيلية، مؤكدًا أن المركز بما يقوم به من دور سيكون مرجعًا رئيسًا لقطاع الأعمال لرفع المساهمة الاقتصادية والتنموية للأوقاف في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إضافة إلى السعي لمعالجة التحديات والعوائق التي تواجه الأوقاف، والعمل على تحفيز قطاع الأعمال لتأسيس الأوقاف وتطويرها وابتكار منتجات وقفية جاذبة، بجانب نشر الوعي بالدور الاقتصادي المهم لهذه الأوقاف في تحقيق "رؤية 2030م".