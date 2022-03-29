أمناء "أوقاف غرفة الرياض" يبحثون معالجة التحديات التي تواجه القطاع

عقد مجلس أمناء مركز الأوقاف بغرفة الرياض، مساء يوم الاثنين، 28 مارس 2022؛ اجتماعه الأول برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالله الفهد العجلان.
وتفصيلًا: ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تهم الأوقاف، مع التأكيد على السعي لمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع انطلاقًا من دوره المهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح "العجلان" أن تأسيس المركز يمثل مبادرة مهمة تأتي في إطار اهتمام الغرفة بتطوير القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي؛ وفقًا لمستهدفات رؤية 2030م.
وقال: إن المركز بما يضطلع به من دور وبما يضمه من كوكبة من الخبراء والمهتمين، سيكون قادرًا على تقديم مبادرات تخدم قطاع الأوقاف، مشيدًا بما تم طرحه من موضوعات مهمة في الاجتماع الأول للمركز.
وأشار العجلان إلى أن الاجتماع ناقش أنشطة وأعمال المركز للفترة الماضية، وعرض إستراتيجية المركز وأهدافه ومبادراته ومؤشراته التشغيلية، مؤكدًا أن المركز بما يقوم به من دور سيكون مرجعًا رئيسًا لقطاع الأعمال لرفع المساهمة الاقتصادية والتنموية للأوقاف في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إضافة إلى السعي لمعالجة التحديات والعوائق التي تواجه الأوقاف، والعمل على تحفيز قطاع الأعمال لتأسيس الأوقاف وتطويرها وابتكار منتجات وقفية جاذبة، بجانب نشر الوعي بالدور الاقتصادي المهم لهذه الأوقاف في تحقيق "رؤية 2030م".
يذكر أن مجلس أمناء المركز برئاسة العجلان، ويضم في عضويته كلًا من: راجس الشرافي، سلطان الدويش، طارق السدحان، فواز الراجحي، ناصر الجعد، هشام الموسى.
ويمثل المركز مبادرة مهمة من جانب الغرفة، ويتركز دوره في تحقيق عدة أهداف؛ منها رفع مساهمة الأوقاف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الأهداف التنموية لبرامج رؤية المملكة.