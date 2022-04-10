أمنيات أماني.. على "بانوراما إف إم" يوميًّا خلال رمضان

وتوضّح أماني عطية، مقدمة البرنامج، التي تعمل مستشارة في تطوير أداء الشركات والمنظمات، أن فكرة البرنامج جاءت تكريمًا لروح والدها الدكتور عبدالرزاق عطية، الأكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز، الذي وافته المنية وهو يوزع وجبات إفطار صائم في رمضان؛ حيث تقول إنه كان يوصي دائمًا بأن يترك الإنسان أثرًا طيبًا في الناس ولو بكلمة. وتضيف: أثناء إعدادي للحلقات كنتُ أسعى لكي أسقي البذور التي زرعها بي والدي، وأجعلها تثمر كلماتٍ تداوي وتفيد؛ فلعل هذا العمل يكون حبل وصل بيني وبين روحه التي أشعر بها في كل خطوة وكل إنجاز.