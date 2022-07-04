"أمن الحج" يضبط 288 مخالفًا لنظام الحج 2062 مخالفًا للإقامة وأمن الحدود

وأوضح الفريق "البسامي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نادي منسوبي وزارة الداخلية، أنه تم إعادة أكثر من 99 ألف مقيم لم يحصلوا على تصاريح أداء الحج، وإعادة أكثر من 19 ألف مركبة مخالفة لمخالفتها تعليمات وأنظمة الحج.