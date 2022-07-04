"أمن الحج" يضبط 288 مخالفًا لنظام الحج 2062 مخالفًا للإقامة وأمن الحدود

كشف قائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامي عن ضبط 288 مواطنًا ومقيمًا مخالفًا لنظام الحج وضبط 8 ناقلين للحجاج سعوديين ومقيمين وطبقت بحقهم العقوبات المقررة نظامًا وتم ضبط 2062 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود.
وأوضح الفريق "البسامي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نادي منسوبي وزارة الداخلية، أنه تم إعادة أكثر من 99 ألف مقيم لم يحصلوا على تصاريح أداء الحج، وإعادة أكثر من 19 ألف مركبة مخالفة لمخالفتها تعليمات وأنظمة الحج.
وقال قائد قوات أمن الحج: إن وزير الداخلية اعتمد خطتين أمنيتين لحفظ أمن الحج، وهناك عقوبة مقررة 10 آلاف ريال لكل من يحاول الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح، مهيباً بالحجاج التقيد بالتفويج لرمي الجمرات وطواف الإفاضة أو الوداع.