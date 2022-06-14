"أمن الدولة" تُصنِّف 8 أفراد و11 كيانًا لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي والإرهاب

وتصنيف إسماعيل الوزير "يمني الجنسية" لتورطه بتهريب الأموال والنفط للحوثي، والمدعو قصي بن إبراهيم الوزير "يمني" لارتباطه بالحرس الثوري الإيراني، ولتورطه بتهريب الأموال والنفط للحوثي، ويعد مؤسس شركة "فيول أويل" لاستيراد المشتقات النفطية التي تعمل على تسهيل تهريب النفط الإيراني لمصلحة ميليشيا "الحوثي"، وزيد بن علي بن يحيى الشرفي "يمني" على لائحة الإرهاب لتعاونه مع تنظيم القاعدة، والمدعو علي قرشة "يمني" عمل على تسهيل التعاون بين الحرس الثوري و"الحوثي"، والمدعو علي الشرفي يتولى إدارة شركات عدة تسهل تهريب النفط الإيراني إلى الحوثي، وتصنيف عبدالله عبدالباري "يمني" مؤسس شركة "أبكر للخدمات النفطية" على لائحة الإرهاب، والمدعو عبدالله بن أبكر عبدالباري يتعاون مع "الحوثيين" في مجال استيراد النفط الإيراني، والمدعو صدام بن أحمد بن محمد الفقيه "يمني" يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم "القاعدة".