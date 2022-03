أمن الدولة: تصنيف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية

1- شركة أورم شيب ما نجمنت "AURUM SHIP MANAGEMENT FZC".

2- شركة بيريدوت للتجارة والشحن ذات المسؤولية المحدودة " PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC".

3- شركة مساهمة "جي جي أو" لصناعة وتجارة المواد الغذائية " JJO GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI".

4- شركة غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية " GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYU, MCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI".

5- شركة الفُلك للتجارة ذات المسؤولية المحدودة "ALFOULK TRADING CO. L.L.C.".

6- شركة اكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات " AL ALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE & REMITTANCE".

7- شركة الحظاء للصرافة "AL-HADHA EXCHANGE COMPANY".

8- شركة أدون لصناعة وتجارة المواد الغذائية " ADOON GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ".

9- شركة سويد وأولاده للصرافة "SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO".

10- شركة أدون للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة "ADOON GENERAL TRADING L.L.C.".

11- مؤسسة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير " MOAZ ABDALLA DAEL FOR IMPORT AND EXPORT".

12- مؤسسة فاني لتجارة النفط "FANI OIL TRADING FZE".

13- مؤسسة أدون للتجارة العامة "ADOON GENERAL TRADING FZE".

14- سفينة تريبل سكسيس "TRIPLE SUCCESS"، رقم المنظمة البحرية "MOI 9167148".

15- سفينة لايت مون "LIGHT MOON"، رقم المنظمة البحرية "MOI 9109550".