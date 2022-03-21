أمن الطاقة العالمي في خطر وإيران الجاني.. متى يتوقف العالم عن "صمت الحملان"؟

وينبغي الإشارة هنا إلى أن التنديد والشجب الدولي إبان الاعتداءات الحوثية السابقة برعاية إيرانية على المنشآت النفطية السعودي في بقيق وخريص قبل نحو عامين ونصف العام لم يجد صدى أو أهمية لدى طهران وأذرعها الخبيثة في الشرق الأوسط، وما يدل على ذلك تكرار الاعتداءات الإرهابية مجدداً على المنشآت النفطية في الرياض وجازان وينبع؛ ما يعني حاجة العالم إلى التحرك بشكل حازم وصارم لمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تؤثر على أمن الطاقة في أصقاع الأرض.

وأدت اعتداءات بقيق وخريص حينذاك إلى تأثر إنتاج المملكة من النفط بصورة كبيرة، فقد أدّت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5,7 ملايين برميل، أو حوالي 50% من الإنتاج السعودي، ما يُمثل خسارة نحو 5% من الإنتاج العالمي من النفط الخام يومياً، وهو الأمر الذي دفع المملكة إلى الاضطلاع بمسؤولية حفظ استقرار وأمن الطاقة العالمي، وتعويض النقص من خلال المخزون، وهو ما أدّى إلى عدم تأثر السوق والعملاء بما خلفته الهجمات الإرهابية.