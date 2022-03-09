"أمن الطرق" ينبه قائدي السيارات في 6 مناطق: أتربة وتدني رؤية.. توخوا الحذر

أصدر "أمن الطرق" عدة تنبيهات شَمِلت 6 مناطق؛ حيث أصدر تنبيهًا لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في (الخفجي- النعيرية- القيصومة- حفر الباطن- قرية العليا)، يفيد بأن المنطقة قد تشهد نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة يصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية.
كما صدر تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (الخرمة- المويه- تربة- رنية)، يشير إلى نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة يصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
وصدر تنبيه ثالث لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كل من (الحناكية- المهد- خيبر) بتوقع نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
وأصدر "أمن الطرق" تنبيهًا آخر لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كل من (الحائط- السليمى- الشنان- الغزالة- سميراء)، يفيد بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة يصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
ونبه "أمن الطرق" مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من: (الزلفي- الغاط- المجمعة- شقراء- مرات) من أن المنطقة قد تشهد نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
وصدر تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كل من: (حزم الجلاميد- طريف- عرعر) يشير إلى نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
ودعا أمن الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.
ووفق المركز الوطني للأرصاد، تتعرض مناطق عدة لحالات متباينة من الرياح السطحية المصحوبة بالأتربة والغبار، وسط تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.