"أمن الطرق" ينبه قائدي السيارات في 6 مناطق: أتربة وتدني رؤية.. توخوا الحذر

ونبه "أمن الطرق" مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من: (الزلفي- الغاط- المجمعة- شقراء- مرات) من أن المنطقة قد تشهد نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.