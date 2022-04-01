"أمن العمرة": السماح لجميع المصلين بدخول الحرم وساحاته دون تصريح

وأعلنت قوات أمن ‫العمرة، السماح بدخول المصلين كافة للمسجد الحرام وساحاته دون أي تصريح، باستثناء تصريح العمرة، وإعادة تنظيم مسارات المداخل والمخارج في المسجد الحرام لسلامة الحشود، مؤكدة حزمها في التعامل مع المتسولين حيث ستطبق الإجراءات النظامية بحقهم.