"أمن العمرة": السماح لجميع المصلين بدخول الحرم وساحاته دون تصريح

أعلن قائد قوات أمن العمرة عن اكتمال الخطط كافة؛ استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحافي الأول لقيادات قوات أمن العمرة في مكة المكرمة.
وأكد قائد قوات أمن العمرة أن إصدار "التصريح" شرط أساسي لأداء العمرة في رمضان، موضحًا أنه سيخصص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين.
وأعلنت قوات أمن العمرة، السماح بدخول المصلين كافة للمسجد الحرام وساحاته دون أي تصريح، باستثناء تصريح العمرة، وإعادة تنظيم مسارات المداخل والمخارج في المسجد الحرام لسلامة الحشود، مؤكدة حزمها في التعامل مع المتسولين حيث ستطبق الإجراءات النظامية بحقهم.
كما كشفت قوات أمن العمرة أنه تم تخصيص دخول المعتمرين للمسجد الحرام من أبواب الملك فهد والسلام والملك عبدالعزيز والعمرة ومدخل المروة، وإلزامية لبس الكمامة في المسجد الحرام للحفاظ على صحة الجميع، منوّهةً بأنه يوجد 5 مواقف لاستقبال الزوار والمعتمرين على مداخل مكة.