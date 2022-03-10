"أمن وسلامة قاصدي الحرم".. خطة رفيعة المستوى وتنظيم لامحدود

وأوضح وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر محمد بن حسن باتي، أن الوكالة والإدارات التابعة لها تعمل ضمن خطة تم الإعداد لها سابقًا من قِبل الوكالة؛ للحرص والمحافظة على أمن وسلامة قاصدي المسجد الحرام واستقبال المعتمرين، والتي اشتملت على توجيه قاصدي المسجد الحرام وتوعيتهم فيما يخص التنظيم داخل صحن المطاف.