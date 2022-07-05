أمير الباحة: تخصيص 20 ملياراً لمواجهة ارتفاع الأسعار يؤكد اهتمام القيادة بالمواطنين
أمير الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز
محليات

أمير الباحة: تخصيص 20 ملياراً لمواجهة ارتفاع الأسعار يؤكد اهتمام القيادة بالمواطنين

نوّه بدعم مستحقي الضمان الاجتماعي وبرنامجي "حساب المواطن" وصغار "مربي الماشية"
سبق
سبق

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن جميع أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على التوجيه الكريم بتخصيص 20 ملياراً لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

وأكد أمير المنطقة أن التوجيهات الكريمة لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، ودعم المستفيدين من برنامج صغار مربي الماشية، تجسد اهتمام القيادة الحكيمة والرعاية والعناية التي توليهما لأبناء الوطن وتوفير العيش الكريم لهم لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، والظروف المحيطة بها من خلال تهيئة الظروف لراحتهم ورفاهيتهم.

ودعا أمير الباحة المولى -عز وجل- أن يحفظ حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والسعادة والرخاء للشعب السعودي الكريم.

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