أمير الباحة: تخصيص 20 ملياراً لمواجهة ارتفاع الأسعار يؤكد اهتمام القيادة بالمواطنين

وأكد أمير المنطقة أن التوجيهات الكريمة لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، ودعم المستفيدين من برنامج صغار مربي الماشية، تجسد اهتمام القيادة الحكيمة والرعاية والعناية التي توليهما لأبناء الوطن وتوفير العيش الكريم لهم لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، والظروف المحيطة بها من خلال تهيئة الظروف لراحتهم ورفاهيتهم.