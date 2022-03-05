"أمير الباحة": حوار سمو ولي العهد لمجلة "أتلانتيك" أوضح للجميع قوة المملكة

وقال أمير منطقة الباحة، مثل كل مواطن سعودي أشعر بالفخر والاعتزاز بما حمله هذا اللقاء من الوضوح والصراحة والشفافية العالية التي طرحها سمو ولي العهد خلال حواره لمجلة «اتلانتيك»، حيث أكّد سموه الالتزام التام بثوابت هذه البلاد وتلاحم القيادة بالشعب وثقته وتأكيده أن رؤية السعودية 2030 هي مستقبل كل مواطن سعودي، وأن المملكة العربية السعودية تجسّد العمق التاريخي والسياسي والبُعدين القيادي والاقتصادي، والمكانة العالمية التي تستحقها بين دول العالم.