"أمير الباحة": حوار سمو ولي العهد لمجلة "أتلانتيك" أوضح للجميع قوة المملكة

نوّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بما حمله حوار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمجلة «أتلانتيك» الأمريكية.
وقال أمير منطقة الباحة، مثل كل مواطن سعودي أشعر بالفخر والاعتزاز بما حمله هذا اللقاء من الوضوح والصراحة والشفافية العالية التي طرحها سمو ولي العهد خلال حواره لمجلة «اتلانتيك»، حيث أكّد سموه الالتزام التام بثوابت هذه البلاد وتلاحم القيادة بالشعب وثقته وتأكيده أن رؤية السعودية 2030 هي مستقبل كل مواطن سعودي، وأن المملكة العربية السعودية تجسّد العمق التاريخي والسياسي والبُعدين القيادي والاقتصادي، والمكانة العالمية التي تستحقها بين دول العالم.
واختتم أمير الباحة، تصريحه داعياً الله -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يمد سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بالعون والتوفيق لمواصلة مسيرة البناء والنماء، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء.