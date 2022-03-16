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أمير الباحة: من نعم الله أن منّ علينا بفرحة رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين سالمًا معافى
رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بمناسبة خروجه من المستشفى، بعد أن أجرى بعض الفحوص الطبية والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد .
وقال أمير الباحة : "من نعم الله أن منّ علينا بفرحة رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى سالمًا معافى - حفظه الله ورعاه - وإننا نبتهل إلى المولى القدير أن يديم عليه الصحة والعافية وأن يحفظه ويديمه ذخرًا لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية".