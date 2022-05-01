أمير الباحة مهنئًا القيادة بالعيد .. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة وعلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية باليمن والخير والمسرات، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء والازدهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.