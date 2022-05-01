أمير الباحة مهنئًا القيادة بالعيد .. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء

وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة وعلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية باليمن والخير والمسرات، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء والازدهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.