محليات

أمير الباحة مهنئًا القيادة بالعيد .. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء

سأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الشعب السعودي والأمة الإسلامية باليمن والخير
أمير الباحة مهنئًا القيادة بالعيد .. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء
أمير الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز
عبدالعزيز الشهري
عبدالعزيز الشهري

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة وعلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية باليمن والخير والمسرات، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء والازدهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
أمير الباحة
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
عيد الفطر
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز

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