أمير الباحة : نحمد الله أن أنعم علينا بفرحة رؤية خادم الحرمين سالمًا معافى

وقال سمو أمير منطقة الباحة: نحمد الله تعالى أن أنعم علينا بفرحة رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى سالمًا معافى، وإننا نبتهل إلى الله عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخرًا لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم علينا قيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .