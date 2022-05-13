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أمير الباحة يؤكد أهمية التعاون مع "الإحصاء" في تعداد السعودية 2022

حث سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين على تقديم المعلومات المطلوبة
أمير الباحة يؤكد أهمية التعاون مع "الإحصاء" في تعداد السعودية 2022
أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز
واس
واس

أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على كافة المحافظات والمراكز والقطاعات المعنية أهمية التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م.

كما حث سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وباحثيها الميدانيين، وتقديم المعلومات المطلوبة من خلال أحد الطرق المتاحة سواء من خلال استمارة العد الذاتي أو زيارة محطات العد الذاتي بمراكز التسوق أو من خلال العد الميداني.

وأشار إلى أهمية المعلومات المقدمة لصناع القرار في رسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن.

الباحة
الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز
تعداد السعودية 2022

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