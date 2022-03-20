أمير الباحة يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع مركز الغطاء النباتي

وقال أمير منطقة الباحة، في بداية اللقاء: يسرنا أن نرى هذا التكامل عبر اتفاقيات الشراكة المتعددة التي تتم بين المركز ومجموعة من الجهات الحكومية بالمنطقة، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيكون لها الأثر الكبير في تنمية الغطاء النباتي والمساهمة في المحافظة على هوية المنطقة البيئية والزراعية والسياحية، متمنيًا أن يكون التنفيذ حسب ما خطط له.