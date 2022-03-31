أمير الباحة يكرم الطالبة "رقية" الفائزة بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

كرّم أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لجمعية ترتيل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، اليوم الخميس، المتسابقة رقية بنت إبراهيم عبد الحكيم.
جاء ذلك بعد حصولها على المركز الثالث بالفرع الأول "فرع القراءات" بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم على مستوى المملكة.
واستقبل أمير المنطقة، رئيس مجلس إدارة جمعية ترتيل لتحفيظ القرآن بالباحة، علي بن جمعان آل سرور، وعددًا من منسوبي الجمعية.
وأعرب عن تهنئته للفائزة على هذا الإنجاز الذي نفخر به جميعًا، مهنئًا الطالبة وأسرتها، شاكرًا لهم دعمهم لابنتهم ومؤازرتهم لها لتحقيق مركز متقدم في أعظم المسابقات التي تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بكتاب الله وحفظته، مؤكدًا دعمه لجميع أبناء وبنات منطقة الباحة.
من جهتها عبرت الطالبة رقية بنت إبراهيم عبد الحكيم، عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة الباحة على هذا الاستقبال الذي يُعدّ تجسيدًا لقرب ولاة الأمر من شباب الوطن.
وقالت: إن احتفاءه وكلماته التشجيعية والمحفزة لها ولوالدتها أثناء التكريم كان لها أبلغ الأثر.