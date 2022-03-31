أمير الباحة يكرم الطالبة "رقية" الفائزة بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

وأعرب عن تهنئته للفائزة على هذا الإنجاز الذي نفخر به جميعًا، مهنئًا الطالبة وأسرتها، شاكرًا لهم دعمهم لابنتهم ومؤازرتهم لها لتحقيق مركز متقدم في أعظم المسابقات التي تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بكتاب الله وحفظته، مؤكدًا دعمه لجميع أبناء وبنات منطقة الباحة.